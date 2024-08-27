  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bahçeli'den CHP'ye yaylım ateşi: ''Utanç duyulacak bir rezalet''

Bahçeli'den CHP'ye yaylım ateşi: ''Utanç duyulacak bir rezalet''

Bahçeli'den CHP'ye yaylım ateşi: ''Utanç duyulacak bir rezalet''
Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'u birbirine rakip göstermeye çalıştığını belirterek, ''Bölücülük CHP’nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye tepki göstererek Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un birbirine rakip gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Tarihe ve millete saygısızlık yapıldığını söyleyen Bahçeli şu ifadelere yer verdi.

"26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’ne rakip olarak Büyük Taarruz'u göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır. Cumhuru ve Cumhuriyet’i ayrıştırma partisine dönüşen CHP’nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır."

Bahçeli yazılı açıklamasında, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenleri üzerinden de CHP’ye eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü DEM’lenerek kamçılayan CHP’nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük CHP’nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir. Ecdadımız arasına fitne yaymaya kalkışmak hafıza ve haysiyet kaybı yaşayan işbirlikçi ve ilkesiz güruhun dış güdümlü operasyonudur. DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir."

Etiketler MHP Devlet Bahçeli CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor En pahalı mangal... Mangal keyfi tam 400 bin TL'ye mal oldu En pahalı mangal... Mangal keyfi tam 400 bin TL'ye mal oldu Emekli, memur, ev hanımı... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler geliyor Emekli, memur, ev hanımı... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler geliyor İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle İtalya'da mankenlere taş çıkardı Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle İtalya'da mankenlere taş çıkardı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan babasını kızdıracak paylaşım Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan babasını kızdıracak paylaşım
Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İstanbul'da yol ortasında kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükledi, sopayla vurdu İstanbul'da yol ortasında kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükledi, sopayla vurdu Karadenizli girişimciden Karadeniz fıkrası gibi tatil konsepti Karadenizli girişimciden Karadeniz fıkrası gibi tatil konsepti