Bahçeli'den çok konuşulacak sözler: 81 Düzce, 82 KKTC!

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, ''KKTC, Türkiye'ye katılmalı. KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. KKTC parlamentosu toplanmalıdır'' ifadelerini kullanan Bahçeli'deni yeni bir çıkış geldi.

Bahçeli, "81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir." diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır.

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu refah dolu günlere ulaşıncaya kadar çatlama patlama uçma kaçma veya niyet okuyuculuğundan mülhem abuk sabuk ifadeler hüküm süz itibarsız ve asılsızdır.

Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla ilgisi hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesdir.

Kıbrıs'ın güvenlik ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.

81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.

İsrail geçtiğimiz Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenlemiştir. Her ne kadar ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı açıklansa da imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bir haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır.

56 yılı bulan siyaset mücadelemizin her safhasında sabır şuur akıl denge ve ihtiyatla beraber ilke ülke inanç ve sarsılmaz bir irade yol haritamız eksen ve koordinatlarını tayin etmiştir. Yunus'un dediği üzere "Cümleler doğrudur sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz sen eğri isen." Duruşumuz doğru, yolumuz doğru fikrimiz dosdoğrudur.

Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak kollamak ve yeni yüzyılda bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır.

Yakından müşahede ve mütalaa ediyorum ki son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış, kaldı ki farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo mekaniği devrededir. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz ve istekler barış ortamını sulandırmaya matuftur.