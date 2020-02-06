Bahçeli'den çok sert tepki: ''Kepazelik ve soysuzluktur''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosunda (AP) ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur" değerlendirmesinde bulundu.



Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla AP'de konferans düzenlenmesine tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye husumetin alenileştiği, teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüştüğünü belirten Bahçeli, "Bu haliyle insanlık değerleri çiğnenmiş, adalet ve hukuk değerleri çürümeye terk edilmiştir. Avrupa tarihin ters istikametindedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bir Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasından kısa süre sonra AP'nin yeni bir rezalet ve zillete sahne olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır. Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu, bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur."

"AB DAĞILMANIN EŞİĞİNDE"

AB'nin hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine geldiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliğinin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosunda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur. Kandil Avrupa Parlamentosuna taşınmıştır."

Bahçeli, masumların canına ve varlık haklarına, Türkiye'nin egemenlik değerlerine kast etmek için saldırı üstüne saldırı yapan seri katillerin Avrupalı dostlarıyla yanak yanağa verdiğini vurguladı.

Açıklamasında, "Terörizm Avrupa'ya yuvalanmıştır. Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye’ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır." sözlerine yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır. Avrupa Parlamentosunda teröristlerin davet edilip konuşturulmaları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Bu itibarla MHP, terör örgütlerine destek veren Avrupa Parlamentosunun bu karanlık ve kirli tutumunu açıktan ve kararlı bir şekilde kınamaktadır."

UÇAK KAZASI VE VAN İÇİN TAZİYE MESAJI

Bahçeli, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, "Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun diyorum." ifadesini kullandı.