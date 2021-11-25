Bahçeli'den döviz açıklaması: ''Bu yolla da devrilmeyeceğiz''

MHP lideri Bahçeli döviz kurundaki yükselişle ilgili ''Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Türkiye'yi karıştırmak ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayanlar tetikte beklemektedir. Bu tahrik sürecinin öncüsü CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır. Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz. Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker sökmeyi biliriz.

''BU TAHRİK SÜRECİNİN ÖNCÜSÜ CHP VE HDP''

Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır.

''DÖVİZ KURUYLA KURULMADIK, BU YOLLA DA DEVRİLMEYECEĞİZ''

Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken, zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir.

''SOKAKLARA İNEREK HÜKÜMETİ İSTİFA ETTİRMEK İSTEYENLERE ASLA İZİN VERİLMEYECEK''

Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmek isteyenlere asla izin verilmeyecektir.

''DARBE TEŞEBBÜSÜ İLE YAPAMADIKLARINI DÖVİZLE BAŞARAMAYACAKLARDIR''

Demokrasi sokakta değil sandığın içindedir. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır.''