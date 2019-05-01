Bahçeli'den Erdoğan'ın Türkiye İttifakı çağrısına rest

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda kriz yaşandığı iddialarına sert yanıt verdi. Bahçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Türkiye İttifakı'nı kuralım" çağrısını da değerlendirdi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı" çıkışı sonrası MHP lideri Bahçeli "bizim ittifakımız cumhurdadır" demiş bu açıklama da TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin “Bizim ittifakımız cumhurdadır” sözü için o gün "Ben bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Benim Türkiye İttifakı ile kastım… Cumhur’dan kastımız nedir? Tüm Türkiye’dir. Türkiye ittifakı da Cumhur İttifakı’nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak topluyoruz. Kastımız da budur." demişti.

Bu gelişmelerin ardından Ankara kulisleri "Türkiye İttifakı"nı tartışıp, Cumhur İttifakı'nda bağların koptuğunu konuşurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı yazılı açıklamada "Cumhur İttifakı bozuluyor" iddialarını yalanlayıp "Türkiye ittifakı" için de "başka ittifak arayışlarına gerek yoktur" dedi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir. Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur.

"MHP-AK PARTİ ARASINDA SOĞUKLUK VAR İDDİASININ MAKSADI BELALIDIR"

MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Cumhur İttifakı’nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır.

Erdoğan’dan Bahçeli’ye ters düşen oy hesabı

"CUMHUR İTTİFAKI MANŞETLERLE KURULMAMIŞTIR"

Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır. Cumhur İttifakı Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı’da yükselen, 16 Nisan Halkoylamasında hedefleri çizilen, 24 Haziran seçimlerinde birlikteliğini perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye’yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur.

Erdoğan: ''İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik, biz kazandık''

"BAŞKA İTTİFAK ARAYIŞLARINA İHTİYAÇ YOKTUR"

Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır. 29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır."

CHP'den ''Türkiye İttifakı'' yorumu