Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili ''Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli 2023 seçimlerine ilişkin ise, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarfedilecektir." dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlenmesi hukuki bir temele bağlanmalıdır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır.

'BÖYLESİ BİR ZİLLETE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR'

Bir suç varsa üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı mevduat gereğince açıktır, bellidir. Toplumsal huzurumuzun yanında milli birlik güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya, siyaseti dizayn etmeye karanlık bir teşebbüstür.

Provokasyon üstüne provokasyon meyil edenler Türkiye önüne taş koyamayacaktır. "Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız " diyerek CHP Genel Başkanı da siyasi edep sınırlarına mutlaka dönmelidir. Bizatihi kendi ağzından siyasi hayatının sonuna geldiğini Kılıçdaroğlu için de 2023 tasfiye yılı olacaktır. Bu sefil zihniyet emperyalizmin tetikçisi haline gelmiştir. Zira her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak, gizlenecek, kaçacak durumu da kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik iddiaları sahtedir.

Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları meselesidir. Zille ittifakı fikri olarak dağılmıştır. HDP'nin bu ittifaka eklemlenmesi taktik bir hamledir.

Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sergilemektedir. Radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarına atılması da meselenin başka bir düşündürücü boyutudur.

Asıl stratejik tehdit Yunanistan'ı askeri üs haline getiren ABD'dir. Türkiye her türlü ihmale bütün milli güç unsurları ile hazırdır. Zillet İttifakı da siyasi pozisyonunu netleştirmek zorundadır.

'EKONOMİK RAHATLAMA VE TOPARLANMA HIZLA İLERLEMEKTEDİR'

Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı bunun güvencesidir.

Ekonomik rahatlama ve toparlanma hızla ilerlemektedir.

Zille İttifakı’nın Türkiye ekonomisi ile ilgili inşa ettiği karalama mekaniği temelinden bozulmuştur.

2023 SEÇİMLERİ: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR

MHP 2023'te yapılacak seçimlere olağanüstü bir adanmışlıkla hazırlanmaktadır. 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejik hedeflerimiz ise vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim yaygınlaşacaktır.

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarfedilecektir.

Vekil sayısını en çoklaştırmış MHP'nin varlığı da kesin hedefimizdir.

Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa ulaması tartışma götürmeyen hedefimizdir.

Kimseyi ayırmadan çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir.

SORU-CEVAP

AF TARTIŞMASI

Haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım. Her akşam çıkan 5 kişi var, onlar her şeyi biliyor, onlar bizden daha iyi biliyor sanırım.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘KHK’ TEPKİSİ

CHP'nin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. 6'lı ganyan ne yapacak bilemiyoruz. O konu üzerinde bizim herhangi bir düşüncemiz yok. Adayımız belli, kararımız nettir.

Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK'nın geri dönüşü mümkün değildir: 751 vatandaşımızın katillerine affa kimse cesaret edemez.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım.