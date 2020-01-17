Bahçeli'den FETÖ'nün siyasi ayağı için geri adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına değindi.

Bahçeli, CHP'nin konuyla ilgili verdiği önerge için "Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis’te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız? Bir de bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır" dedi.

Yurtta sulh konseyi için önerge verilmesinin daha anlamlı olacağını belirten Bahçeli, "İstismardan vazgeçin, çorbacıyla tatlıcıyla uğraşmayın" diye tepki gösterdi.

"AÇIKLAMAZSA SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değinen Bahçeli, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz" diye konuştu.

"HÜKÜMET YARGIÇLARIN ARKASINDA DURMALI"

FETÖ'nün siyasi ayağı için yargının harekete geçirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Hükümet olarak milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak: size tam yetki veriyorum, elden gelen tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz demeli" ifadelerini kullandı.

"HSK YANLIŞI GÖRÜP GÖREVDEN ALDI"

Bahçeli eski EDOK Komutanı Metin İyidil'in beraatine karar veren istinaf mahkemesi üyeleriyle ilgili HSK incelemesi için şunları söyledi:

"HSK bu yanlışı görerek görevden almıştır. Bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet hukuka muhalefet ettiniz, bu hakimleri görevden aldınız der. HSK diyor ki şimdi, ‘ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim’. Bunun anlamı bunlar artık benim göz hapsimde demektir."

"ERDOĞAN'IN ESAD'LA GÖRÜŞMESİNE İHTİMAL VERMİYORUM"

MHP liderinin dış politikaya yönelik değerlendirmeleri de oldu. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkes ve barışı başaracağını söyleyen Bahçeli MİT ile Suriye istihbaratı arasındaki görüşmede mahsurlu bir taraf olmadığını dile getirdi. Bahçeli Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmesine ihtimal vermediğini de kaydetti.

"TERBİYESİZCE YAKLAŞIM"

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin Filenin Sultanları ile ilgili sözleri sonrası istifasının istenmesiyle ilgili de Bahçeli, "Bu konuyla ilgili bizim ihracımız var. Kaynaşlı Belediye Başkanı. Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek hanımefendilere terbiyesizce yaklaşımından dolayı MHP’nin listesinden düştü" değerlendirmesini yaptı.

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı için harekete geçti

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