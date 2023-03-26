Bahçeli'den HÜDA PAR açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, HÜDA PAR tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Bahçeli, HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle bağlantısı olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR tartışmaları için sessizliğini bozdu. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütü ile bir bağının olmadığının açıklandığını belirten Bahçeli, HÜDA PAR ile ilgili tartışmaları takip ettiğini ifade etti.



Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur."