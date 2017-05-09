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  4. 09 Mayıs 2017 22:42

Bahçeli'den İbrahim Erkal açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İbrahim Erkal hakkında açıklama yaptı.

Bahçeli'den İbrahim Erkal açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin, "Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum" dedi.
Bahçeli, Twitter hesabından Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Vakitsiz kaybettiğimiz milletimizin yürek

İHA

ölüm , vefat , ibrahim erkal , bahçeli