Bahçeli'den ''İmamoğlu'' davası için olay sözler

MHP lideri Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararıyla ilgili ''Saraçhane tiyatrosu tutmaz. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de halka hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararıyla ilgili de konuşan Bahçeli, ''Saraçhane tiyatrosu tutmaz. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir'' dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇILGIN TÜRKLERİN YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

2023 sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacaktır.

BU İTTİFAK İHANETLERE KARŞI HER ZAMAN SET ÇEKMİŞ, BARAJ OLMUŞTUR

Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik dönüm noktaları vardır. Milli ve tarihi hedeflerin güncellenip yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır. Biz önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz. Haysiyetli ve huzurlu bir hayatı tahkim gayesindeyiz. Gelişmelere sahne arkasından bakamayız. Başı eğik, sesi çıkmayan bir pısırıklığa tahammül edemeyiz. Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz. Bu süreç milletinin sevinciyle sevinen inanmış yüreklere ihtiyaç duyacaktır. Bu yürek MHP'de ziyadesiyle vardır, bu yürekli duruş Cumhur İttifakı'nda mevcuttur. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Bu ittifak ihanetlere karşı her zaman set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak, işgal girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla başla direniş göstermiştir. Kutlu emanet zayi edilmeyecektir.

SİYASETİMİZ KORKAKLARA KARŞI CESURLARIN DİRENCİDİR

Cumhuriyetin 100. yıldönümünde 1923 anıları tazelenecektir. 2023'te lider ülke Türkiye'nin müjdesi cumhuriyetin müstesna kazanımlarıyla fikirden eyleme tatbik safhasına geçecektir. Birlikte atacağımız her adım daha mutlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır.Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin direğidir. Duruşumuz faziletin duruşudur, hainlere, eli kanlı teröristlere karşı korku tanımayan bir duruştur. Bütün vatandaşlara çağrımdır; gelin bu haklı mücadeleye siz de dahil olun. Hainlere, namussuzlara, sömürge teşrifatçılarına, yağmacılara karşı bir olalım.

2023'TE TARİHİ BİR SEÇİM YAPACAĞIZ

2023 bu söylediklerimin hepsi için bir kader, karar yılıdır. 2023'te tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Adayımız bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. Yolundan dönenlere, davasından cayanlara Mersin izin vermez, prim vermez, icazet vermez.Devlete istikrar, millete huzur getireceğiz. İstiklale tutkunuz, lider ülke Türkiye için her türlü zorluğu aşmaya azimliyiz. Türkiye'yi yenemeyecekler.

DEMOKRASİ STANDARTLARI MUHALEFET PARTİLERİ ELİYLE DÜŞÜRÜLMEKTEDİR

İktidar her rejim ve yönetim sisteminde vardır ve hakimdir. Muhalefet ise demokratik sistemlerin ana öğesidir. Demokrasi standartları muhalefet partileri eliyle düşürülmektedir.Türkiye'de muhalefet kıtlığı ve kısırlığı maalesef ileri düzeydedir. Bu yüzden Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Muhalefet partileri zillette, köksüz ve kimliksizdir. Muhalefet partileri ekseriyette zillettedir. Siyasi ikballerini ülke çıkarları üstünde gören siyasi zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ilkesi olamaz. Zillet ittifakı siyasi canlılığını kural ihlalleriyle sürdürmektedir. Yalan derseniz bunların dilindedir. Nerede bir yara varsa zillet ittifakı orayı daha da deşmek için faaliyete geçmektedir.

CHP VE 6'LI MASA TAMAMİYLE YABANCILARIN GÜDÜMÜNDEDİR

CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Kılıçdaroğlu pusulayı kaybetmiş, istikameti şaşmıştır. Türkiye'ye ABD'den ve İngiltere'den bakan, Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Parayla danışmanlık alanlar yarın parayla da her değerini satacaktır.

KILIÇDAROĞLU DENGE VE ÖZ KAYBINA UĞRAMIŞTIR

CHP'nin 3 Aralık'taki sözde vizyon toplantısı teslimiyeçiliğin vitrinidir. Vizyon diye açıklanan ne varsa milletimize uzak ve yabancı, milli hayatın gerçekleriyle de bağlantısızdır. CHP'nin ekonomi vizyonu diye bir şey yoktur. Misyonu Türkiye'nin dağılmasıdır. Kılıçaroğlu vizyon diye isimlendirilen sahne gösterisinde küçülmeyi ve gülünç duruma düşmeyi normal karşılayacak derecede denge ve öz kaybına uğramıştır.CHP ekonomide vizyonsuzluğu belgelerken MHP aylar evvel ekonomik büyüme bağlamında geleceğin ekonomi vizyonunu saygın akademisyenlerin katkısıyla hazırlamıştır. Bizim binlerce km mesefeden online bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur. Karanlıkta kaybettiği değerlerini loş ışıklar altında aramaktadır. CHP yönetimi dersini tarihimizden değil Türk ve İslam düşmanlığından almaktadır. CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. CHP'nin altı su alan kayığı batmak üzeredir.Bu CHP'yi ne menfaat çeteleri ne de organize suç örgütleri kurtarabilecektir.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMARI

Kadın ve çocuklarımıza zulüm yapanlar. Taciz ve tecavüz edenler hem şerefsiz hem de günahkârdır. Küçük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması ve böylesi bir vebale sessiz kalınması söz konusu değildir. Aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. CHP'nin bu istismarı siyaset malzemesi haline getirmesi meselenin bir diğer ayıplı yönüdür. Konu yargıdadır. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kılıçdaroğlu'nun vekillerle birliktte Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayanması başlı başına sorumsuzluktur. İstismara uğrayan kardeşimizi CHP yönetimi aleni bir şekilde kullanmaya kalkmıştır. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse bir insanlık suçunu basamak yaparak inancımızı ve inanan insanlarımızı zan altında bırakamaz. Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız. İstibdattın olduğu yerde demokrasi olur muydu? Hukuk herkese lazımdır.

SARAÇHANE TİYATROSU TUTMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş, kesin olmayan 2 yıl 7 aylık hapis kararının ardından Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına en hafif tabiriyle fırsatçılıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır. Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden belediye başkanı, 6'lı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir.Birbirlerine kazık atanların yargı kararlarını sevinç çığlıkları atarak karşılayanların gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli melekeleri de kaybetmek lazımdır. İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifade etmek isteyen siyaset bezirganlarının6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek için manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. Saraçhane tiyatrosu tutmaz. Sahte mağdurlara, kağıttan kaplanlara Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez. 6'lı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını kimse kaale almaz. Saraçhane'de yargı kararına sarılıp fırsat bu fırsat diyerek meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir. Bu yıl içinde 8 defa toplandınız. Ancak henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye getirip İmamoğlu'nu parlatma amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir. Maskeler patır patır düşmüştür. Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi? Kılıçdaroğlu adaysan çık söyle, mert ol, korkma, saklanma. CHP'den bir yol olmaz, İP'ten bir sonuç çıkmaz. Zillet ittifakı yanlışın ve yıkımın yanındadır.

DİYARBAKIR'DA POLİS ARACINA YAPILAN BOMBALI SALDIRIYI LANETLİYORUM

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da polis aracına yapılan bombalı saldırıyı lanetliyorum. Terörün kökü kazınacaktır.