Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı arifesinde 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı.

23 HAZİRAN'DAKİ İSTANBUL SEÇİMİNE GÖNDERME

Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden Türk müziğinin önemli isimlerinden merhum Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği 'Aziz İstanbul' şarkısını dinleyerek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine gönderme yaptı. Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.