Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Bahçeli, twitter'dan 'Adalet Yürüyüş' başlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. Atalarımız boşuna söylememiş: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş" diye yazdı.

Bahçeli'nin attığı tweetler şöyle:

Gün geçmiyor ki, milletimizi kaygıya sevk eden, karamsarlığa iten olaylar vasat bulmasın! Kriz tetikçileri faal,kaos heveslileri faaliyette. CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun, MİT Tırları Davası kapsamında 20 Ağustos 2016’da hakkında dava açılmıştı. Görülen ve yürüyen duruşma safahatlarının ardından, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü vermiş, kararını açıklamıştır. Buna Göre Kadri Enis Berberoğlu 25 yıla mahkûm edilmiştir. Bu kararın hitamında CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır. Halbuki İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı hüküm kesin olmayıp, hukuki yollar kapanmış ve tükenmiş değildir.

İstinaf mahkemelerinden Yargıtay’a kadar hukuki müracaatlar mümkün ve meşru yoldur. Mezkur hukuki sürecin aşamaları tamamlanana kadar herkesin sabırlı,saygılı ve soğukkanlı hareketi mecburi olduğu kadar en doğru olan yoldur. Hak arayışında, hukuk mücadelesinde elbette duygusal tepki ve şuursuz eylemlerden kaçınmak, her ne olursa olsun yüz çevirmek şarttır. CHP’nin, demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir. Provokatörler devrede, karıştırıcı ve nifak saçan mihraklar yerli işbirlikçileri eliyle kuyruktadır.

CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş! Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kast etmenin çabasındadır. Adaletsizlikler batıya ülkemizi ispiyonlamakla çözülemeyecektir. Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökündedir.

Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir. 15 Temmuz’da doğan milli mukavemeti yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bugünkü yürüyüş kurgulanmıştır. 15 Temmuz’u unutturup 20 Temmuz darbesi uyduran, kontrollü darbe ödevini karanlık odaklardan alanlar kurulmuş ve yola bırakılmışlardır. Bugün yola çıkmak 15 Temmuz FETÖ ihanetine sünger çekmek, hatta alttan alta destek vermek, şühedaya bir kez daha kıymak demektir. Herkesin yasalar içinde, demokratik adap ve ahlak çerçevesinde toplanma,haberleşme, ifade, yürüme özgürlüğü vardır ve bunlar savunulmalıdır. Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur.