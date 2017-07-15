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  4. 15 Temmuz 2017 14:46

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

MHP lideri Bahçeli, Meclis'teki konuşmasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe'' sözlerini çok ağır sözlerle eleştirdi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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Gazi Meclis TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, "15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İşgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Şüphe yok ki Türk milleti tarih boyunca nice badirelerin üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi. Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti: 15 Temmuz bir darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden aklın inkarı, yalın gerçeklerin imhasıdır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmıştır. Bir avuç yılan milletimize ateş saçmıştır. Tarih sayfalarını karıştırdığınız örneğine neredeyse hiç yaklaşmayacak alçaklık 15 Temmuz gecesinde yaşanmıştır.

devlet bahçeli