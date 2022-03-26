Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı tehdit

MHP lideri Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Barajı geçemeyince nereye yüzeceksin" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Ne gelirse insanın başına meraktan gelir" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" sözleri üzerinden hedef alan Bahçeli, MHP'nin baraj diye sorunu olmadığını öne sürerek, "Fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine gelen eleştirilere ilişkin yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alarak yaptığı, "Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz" açıklamasına, partisinin grup toplantısında yanıt vermişti. CHP lideri, Bahçeli'ye "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" demişti.

"BUKALEMUN SİYASETÇİLERDEN OLMADIK"

Bahçeli'nin, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla mayası karma karışık olan şer CHP'si ile iki cihanda da hesaplaşacağız. Biz tarafız hakikatin haysiyeti yaşamanın tarafındayız."

"Doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek cesaretteyiz. Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Geçmişini unutanlar arasında yer almadık. Menfaatperestliğe tamah edip milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık."

"MHP'nin belediye başkanları hem insani hem de siyasi karakterin burcudur. Bu itibarla hepinize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda tekdir edilecek işlere imza attınız. Nerede sorun varsa oraya el attınız. Hepiniz ne yaptığını biliyor en küçük tereddütünüz olmasın ki takip ediyorum. İnanıyorum ki göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz."

"Önümüzdeki mahalli idareler seçiminde hem mevcudumuzu koruyup hem de pek çok yeni belediye başkanlığını kazanmak stratejik hedefimizdir. Bunu birlikte yapacağız. Yolumuzdan şaşmayacağız, çizgimizden sapmayacağız."

"AHLAKİ İLKELERE SADIK KALMAK BİRİNCİ STRATEJİK HEDEFİMİZ"

"Özellikle 2023 yılını kapsamına alan takip ve temini ile mükellef olduğumuz bel ayaklı stratejimiz hedefimizi 6 Şubat 2022 tarihinde milletvekillerimiz Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulumuzun değerli üyelerinin iştiraki ile yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştık. Tekraren paylaşmak isterim ki MHP Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir. MHP Cuhmurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için insan üstü bir çaba gösterecektir. bu bizim ikinci stratejik hedefimizdir."

"MHP 2023 yılının haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Bu bizim üçüncü stratejik hedefimizdir."

"BELEDİYECİLİKTE PARTİZANLIK OLMAZ, OLMAMALIDIR"

"Bizde yalan, palavra, umut kalpazanlığı yoktur. Biz MHP'yiz. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete leke sürmek bizim kitabımızda yazmayacak bir yozlaşma halidir. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri, beldeleri kara kışla mücadele ederken Balık yemeyi aklından geçirmez."

"Bizim belediye başkanlarımız arkasından şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile giderek kayak yapacak izansız yüzler çıkmaz. Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız. Biz samimiyiz, içimiz bir dışımız bir, gecemiz bir gündüzümüz birdir. Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz. Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır. Bir belediye başkanı yöresinin en mağdur insanını mutlu yapana kadar rahat uyuyamaz."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"CHP Genel Başkanı, 'Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?' diye sordu. Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Bu yörük diyarında, bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz. Tumduğumuz yerde de senin gibilerinin nasıl boğulduklarını görürüz. Yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde de senin sandıkta imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. MHP'nin baraj diye sorunu olmadığını, senin de, efendilerin de, hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor. MHP'nin baraj sorunu yoktur, yüzde 3'e indirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu ve CHP'dir."

"MHP'NİN NEFESİ ENSENDEDİR"

"Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da mahşeri vicdanın barajını nasıl geçeceksin? Sen onu söyle ona cevap ver. Madem yüzde biliyorsun haydi git boğazdan haç çıkarmayı dene. Bir yandan seçim barajının yüzde 3'e düşmesini isteyen Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin diğer yanda yüzde 7 ile ilgili partimiz üzerinden spekülasyon yapması garabettir hezeyandır. Kılıçdaroğlu senin için rahat yok. Bilmelisin ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin nefesi ensendedir."

BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU'NA YÜKLENDİ YÜKLENDİ

"Bu sevimsiz, selamsız Babacan Türk polisine işkenceci diyor. Zillet partileri namerttir ve itibarsızdır. Karamollaoğlu da bize 'Allah akıl versin' demiş. Sayın Karamollaoğlu bizim aklımız bizi yeter. Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Türk milleti büyüktür, büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır."

"İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir. Devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ucuz yedim, pahalı aldım demek mümkün mü? Beka olmadan siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu? Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa etti. Nerede fitne varsa zillet oraya yuvarlanmıştır. Zillet ittifakı kafa olarak çölleşmiştir. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir. Şuuru kapanmıştır. Bir gün dediğini diğer gün inkar etmektedir."

"BUGÜN AÇSAK YARIN DOYARIZ"

"Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar; işsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar; bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar; dış ticaret açığı artmaya görsün gülmekten kendilerini alamıyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün hiç umursamıyorlar ne yapsalar boştur. Bir kez olsun adam gibi adam olmayı beceremezler. Bugün açsak yarın doyarız hayatın şaşmaz gerçeği budur. Bugün işimiz yoksa yarın buluruz, haysiyetli yaşamanın doğası budur."

"Şeker yoksa pancar ekim alanını genişletiriz. Yağ yoksa ayçiçek ekim alanını artırırız. Yine de kimseye minnet etmeyiz. Türkiye'nin tarım ürünlerinde dünyada kendi kendine yetecek nadir ülkeler arasındayız. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın dünyaya çıkardığı fatura çok ağır olmuş ülkemiz de bundan etkilenmiştir."