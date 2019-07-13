Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun başkanlık sistemi önerisine yanıt

Söğüt Belediyesi'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon tartışmalarıyla ilgili olarak "Amerika'daki başkanlık sistemini tartışabiliriz" önerisine yanıt verdi.

"BU TARTIŞMA KAPANMIŞTIR"

Bahçeli, "Eski sisteme dönülmesini savunanlar samimi değildir. Kılıçdaroğlu Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyor. Bu tartışma kapanmıştır. Bunların ne bakışı milli değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu milletin soylu vasıflarına uygundur" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: AMERİKA'DAKİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ TARTIŞABİLİRİZ

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut sistemle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika'da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika'da. Oturalım konuşalım... Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye'de de olmalı. Merkez Bankası'na müdahale etmeyecekseniz, Gelir İdaresi Başkanı'na 'Şu benim rakibim bunun hesaplarını denetleyin, vergi açısından öbür rakibi değil onu koruyun derseniz bu olmaz.

Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım, elbette tartışılabilir. Biz tartışmadan çekinmeyi. Artısına eksisine bakarız, otururuz konuşuruz. Bir rejim kolay oluşmaz. Amerika'nın kendi yapısı vardır. Bizde ise neredeyse Tazminat'tan bu yana süregelen bir sistemimiz var. Dolayısıyla bu sistemin aksaklıklarını düzeltmemiz gerekirken tersine dünyada hiç örneği olmayan ucube bir sistem geldi. Ve o sistem Türkiye'yi perişan etti..."