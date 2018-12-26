Bahçeli'den Metin Akpınar'a: Sana zaten yazık olmuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD'nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği anda Suriye'den askerlerini çekeceğine dair görüşü yankı bulmuştur. Sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yöneten şahsiyetlerin komuoyunu bilgilendirmelerinde fayda vardır. ABD'nin ani kararının arkasında ne yatmaktadır bilmiyorum, ama tahmin edebilecek birikim içerisindeyiz.

EKONOMİDE SON DURUM

Bütçe görüşmeleri geçen hafta tamamlandı. Oylaması yapıldı. MHP yurtdışında görevli 1 milletvekili haricinde 49 oy kullanarak bütçenin kabülü noktasında tasarrufunu ortaya koydu. Değerli milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler, ılımlı ve katkı sağlayıcı üsluplarıyla siyasi iktidarın aldığı ekonomik politikaları destekler niteliğinde olduğu kabul edilmeli. Politikların sonuçlarını ilk üç ayda göreceğiz.

ESAD REJİMİ İLE DİYALOG OLMALI MI?

Esad rejimi ile diyalogdan yana değilim. Türkiye için en büyük ayıp olur. Türkiye'nin çok yönlü takip ettiği politikalar sonucunda Esad rejiminin demokrasi içerisinde değişime uğrayabilecek yaklaşımlara devam etmek suretiyle, Suriye'yi Esad rejiminden kurtarmak. Bu politika yerindedir Türkiye dış politikada etkin inisiyatifi bırakmamalı. İstanbul ve Ankara'da küresel güçler zirvesi düzenlenmeli.

MECLİS'TE AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Tartışma Türkiye'yi çok üzmüştür. CHP Grup Başkan Vekili olan şahsiyet, o çirkin üslubu, aşağılayıcı bakış açısı ne CHP'ye fayda sağlar, ne Türkiye'ye fayda sağlar. En büyük zararı da o şahıs görür. İtibarı sıfırlanmış şahıs olarak toplumda kabul görür hale gelmiştir.

Bu söyleyeceğimi nasıl yorumlarsınız bilemiyorum ama 16 Ağustos 2015'te sayın Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı olmuştur. MHP olarak 3 yılda bir görev değişikliği sebebiyle bir tebrik ziyaretine gider ve başarılar dileriz. Ancak 2 ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim orada diğer Genelkurmay Başkanlaırında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim o da sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi. geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim.

Akar paşa Kuran'a, bayrağa, silaha sahip çıktı. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirseydi. bugün burada omazdık. Kazanan Akar paşa oldu, teşekkür ediyorum. O konuşmalar CHP'ye bir şey kazandırmaz. CHP kendine çeki düzen vermeli.

YERELDE CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır Yenikapı ruhunun devamıdır. 24 Haziran seçimleri de sonuç itibariyle bu imkanı vermiştir. Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kıvrılmasından sonra karşısına Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Cumhur İttifakı'nın bakış açısı ile seçimlere yaklaşmak da yarar vardır.



Sağlam zeminde yürümektedir sonuca da gelinmiş durumdadır. Cumhur İttifakı 51 ilde ittifakı oluşturan AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçimlere katılacaktır. Belediye meclis üyeliklerinde il genel meclis üyeliklerinde kendi adayları ile yarışacaktır. 51 ilin ilçelerinde de kendi adayları ile bu yarışı devam ettirecektir. 30 büyükşehrin üzerinde şu an için bir prensip anlaşması sağlanmıştır. 30 büyükşehir ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir. O da birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacaktır.

BİNALİ YILDIRIM'IN OLASI ADAYLIĞI

Şahsi kanaatim Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinde Sayın Binali Yıldırım bey hem parti genel başkanı hem başbakan olarak görüşmeleri sürdüren yapıcı yaklaşımları ile dikkat çeken bir kişi olmuştur. Bir milletvekili aday olduğu zaman seçilirse ya milletvekilliğine devam edecek ya da belediye başkanlığını tercih edecek. İstifası gerekir mi gerekmez mi tartışmasıyla bunu çıkmaz sokağa sokmanın faydası yoktur. Seçildiği gün tercihini ortaya koyacak. Belediye başkanlığını tercih ettiği andan itibaren kimin Meclis Başkanı olacağı konusu gündeme gelmiş olacak. O aşamaya geldiği zaman partiler arasında bir diyalog gelişebilir. Meclis Başkanı kim olacak tartışması Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını gölgeler. Bunu da istismar eden Meclis'te çok sayıda parti milletvekili vardır. 30 büyükşehrin içerisinde MHP Adana, Mersin, Manisa'da geçmişte olduğu gibi adayını ortaya koyuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de buna ılımlı yaklaştığı kanaatindeyim. Jestle rest arasında bir harf farkı vardır. Reste çevirmezse 3 büyükşehir belediyesi bizim olacaktır.

MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR

Halk TV'nin programlarını yakinen takip ediyorum. Uğur Dündar beyin programını yakinen takip ediyorum. Eleştiri yapmak hakkımız var diyorlar ben de kullanmak istiyorum. Uğur Dündar bey programda çok tecrübeli birikimli hale gelmiş değerli bir medya mensubudur fakat Halk TV'nin halkla olan münasebetleri sırasında davet etmiş olduğu konuşmacılar aşağılayıcı tabirler hepsine bakarsanız Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır konuşma esasını kaybetmiştir kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkış alacağı kanaatiye iyi konuştuğunu zannetmektedir. İsterlerse bir gün burada Halk TV'nin Arena'sında neler alaya alındı alkışlar oy getirir mi bunları tartışmakta yarar var. Konuşmalar çok hoş bir şey değildi. Mussolini, sevgilisi ile ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. 21. yüzyılda 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bu eleştiri değildir. Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi, hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir gösterilen örnek kötü bir örnektir. Türk toplumunu geleneğinde ayaktan asılma yoktur. Ayaktan asılmayı söylerseniz bunu kastediyorsunuz faşizmi kastettiğiniz takdirde Recep Tayyip Erdoğan'ı faşizmin lideri olarak kabul ediyorsunuz demektir. Metin Akpınar beyin Halk TV'ye çıkıp 5 dakikalık konuşma yapmasını istiyorum bu örnek yanlıştır bu eleştiri değildir benim gafletimdir demesi lazım ve milletimden özür diliyorum demesi lazım. Tavsiye ediyorum biraz ortaklık yumuşasın Metin Akpınar'ın Abuzer Kadayıf filmini seyretsinler. Bu kadar tiplemede her türlü başarıyı sağlayan kişi örnek olarak Mussolini'nin ayaklarından asılmasını nasıl örnek olarak gösterebilir.''

OSMANİYE ADAYI VE ORTAK MİTİNG

Osmaniye oy çokluğu itibari ile AK Parti’nin oyunun MHP’den fazla olduğu bir seçim çevresidir. Arzulandığı takdirde AK Parti orada aday çıkarabilir. Bir güzel yarış da yapılabilir geçmişte olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanı ittifakın olumlu yönünü ortaya koyarak orada aday göstermemeyi uygun görmüştür. Böyle bir 3 büyükşehrin dışında aday çıkarmamayı prensip olarak ifade ettiler. Ben ne yapabilirim diye düşündüm Rize’de aday çıkarmasam ne olur diye düşündüm, Kasımpaşa’yı düşünürsen Kaspımpaşa Rize’nin 3 katı büyüklükte…