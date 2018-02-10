Bahçeli'den MHP baraja takılır yorumlarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanları toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Olağanüstü kongre derdine kapıldılar. Temellerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Otellerde toplandılar, fitne kazanı kaynattılar. Amaç Türk milletinin son kalesini kapatmaktı. Başardılar mı? Elbette, asla. Davamız dualıdır, himaye Allah'tandır. Destek aziz Türk milletindendir. 3 hilal okyanus ötesinin eline düşemezdi, düşmedi.

Bu süreçte umutsuzluğa kapılanlar oldu. Kozlar paylaşıldıktan sonra ileri atılanlar oldu. Yaşanan ne varsa davamızın vicdanında saklıdır. Dava adamlığı karşılıksız adanmayı gerektirir. Dava adamlığı yüksek ruh, sadakat ister. Gizli hesap yapanlar bırakınız dava adamı olmayı bizim nezdimizde insan bile olamaz. Nice badireleri alt ederek muazzam bir mücadele disipli gösteren arkadaşlarım gerçek bir dava adamıdır.

Trenden inenlere indikleri yerde kaldı



Merhamet, meşruiyet ve muhabbetten ayrılmadan önümüzde bakacağız. Küskünlükleri telafi edeceğiz. Dargınlıkları gidereceğiz. gaflete kapılıp yanılıp yenilip yanlışa düşen sonra da vicdanen pişmanlık duyan, dürüst bir şekilde hatasını kabul edenleri tekrar kazanacağız. Ancak bu davaya ihanet edenleri, mahkeme kapılarında korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu olmayacaktır. Trenden inen indikleri yerde kalmışlardır.

Yapılanları unutmadık. Hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık. Davamız ezelden beri haklıydı. Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı teslim edenler arttı. Haklı çıkmakla avunmayacağız. Hep bir fazlasını yapacağız. Küçüklük boyun değil boyunduruk altına alınmış zihnin tasviridir.

"Baraj 50+1"



Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam olarak oturması maksadıyla 2019'da Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi açıkladık