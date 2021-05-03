Bahçeli'den MHP'nin tepki çeken ''Milliyetçiler Günü'' paylaşımı için açıklama

MHP'nin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü Milliyetçiler Günü olarak değiştirerek paylaşması tepki çekerken, Devlet Bahçeli'den açıklama gecikmedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü resmî Twitter hesabından "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" olarak paylaşması parti tabanında ve Ülkücü camiada sert tepkiyle karşılandı.

3 Mayıs'ın "Türkçülük" günü olduğunu belirten ve bu isimle kutlanması gerektiğini ifade eden takipçiler, paylaştıkları mesajlarla MHP yönetimine ağır eleştirilerde bulundu.

BAHÇELİ'DEN YANIT GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli gelen eleştirilerin ardından şu açıklamaları yaptı.

Devlet Bahçeli: Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur

3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir.

77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır.

3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir. 3 Mayıs esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır.

3 Mayıs’ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır.

Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır.

3 Mayıs’ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur.

77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey’in ve Merhum Atsız’ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır.