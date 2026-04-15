  Bahçeli'den okul saldırıları sonrası ''sosyal medya'' uyarısı

Bahçeli'den okul saldırıları sonrası ''sosyal medya'' uyarısı

Bahçeli'den okul saldırıları sonrası ''sosyal medya'' uyarısı
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş'ta iki okulda düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ''Sosyal medya çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, söz konusu hadiselerin sığ ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirterek, "Bu vahim gelişmelerin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruri bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme ve sosyal medya çocukları etkiliyor"

Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığına dikkat çeken Bahçeli, "Sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir" dedi.

Çocukların yapay bir dijital iklim içinde büyüdüğünü ifade eden Bahçeli, "Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan hızlı duygu geçişleri, gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır" dedi.

"Mesele yalnızca fail üzerinden okunmamalı"

Bahçeli, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmesinin eksik olacağını belirterek, "Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır" ifadelerine yer verdi.

"Süreç tamamlanmadan siyasi yorum yapılmamalı"

Yetkili makamların süreci sükûnet ve devlet ciddiyetiyle yürütmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, açıklamasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden yavrularımıza ve fedakâr öğretmen kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. Her iki olayda yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunan Bahçeli, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

