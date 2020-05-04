Bahçeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya tebrik telefonu

Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.

Bahçeli, Boşnaklar hakkında söylediği sözlerle büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı’yı telefonla arayarak kutladı.

Beyaz TV’nin canlı yayınında 3 Mayıs Türkçüler günü ve Alparslan Türkeş hakkında söylediği sözlerden dolayı arandığını ifade eden Kütahyalı, Bahçeli’ye teşekkür etti.

Bahçeli ayrıca program esnasında da Beyaz Tv’ye “tebrik” mesajı gönderdi.

“SİZİ EKRANLARDA YİNE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabından yayınlayan Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

Beyaz TV’de “Ortak Akıl” programına katıldım sabah. Bugün CHP zihniyetinin 3 Mayıs 1944 işkencelerinin de yıldönümü. Bu zulümleri anmam üzerine MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli programa teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi. Şimdi de Devlet Bey ile bir telefon görüşmesi yaptık.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile çok güzel ve içten bir telefon konuşması yaptık. Açıkçası duygulandım. Programda Sayın Bahçeli’den Rahmetli Alparslan Türkeş’in 3 Mayıs 1944 zulmünü anlattığı kitabının yeniden basılmasını rica etmiştim. Hemen o kitabı bastıracağını ifade etti.

Sayın Bahçeli ile bugün yaptığımız telefon konuşması hakikaten beni çok etkiledi. Devlet Bey’in babacan üslubu ve beni ekranlarda görmeyi özlediğini söylemesi beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Sağolsun, varolsun. CHP’nin 3 Mayıs 1944 zulümlerini yeniden lanetle anıyorum.