Bahçeli'den referandum hakkında çarpıcı açıklamalar



Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türk milleti iradesini göstermiş, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Demokrasi hayatımızda bir milat, siyasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözün altında kalmamıştır. Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur. Bizde hile arayan 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır. Bu gelişme azımsanamayacak küçümsenemeyecek bir başarıdır. Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmış, milli ve tarihi haklarımıza onay verilmiştir. İstikbalimizin önündeki prüzler kaldırılmıştır.



"HDP DAĞILDI, CHP BALTAYI TAŞA VURDU"

16 Nisan'ın kazanan veya kaybedenleri bellidir ve ortadadır. Kazanan Türk milletidir. Hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazanan Türkiye, kazançlı çıkan bayraktır, devlettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerlebir olmuştur. PKK, hapı yutmuş sonu görünmüştür. HDP dağılmış, CHP ise baltayı taşa vurmuştur.



"SİSTEM TARTIŞMALARI TEDAVÜLDEN KALKTI"

18 maddeden ibaret anayasada değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklfine yönelik ilk oylama 9 Ocak 2017'den 15 Ocak'a kadar sürmüştür. İkinci tur ise 17 Ocak-21 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı, kabul edilen anayasa değişikliklerini 10 Şubat'ta onaylamış ve değişiklikler millete sunulması için 11 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Türkiye pazar günü sandık başına gidip onay vermiş ve bu bahsi açılmamak üzere kapatmıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da anayasa değişiklikleriyle ilgili milletimizin görüşüne müracaat edilmiştir. 16 Nisan'ı hazmedemeyenler, karanlık çevrelerdir.



"BİR GRUP PROVOKATÖR MHP'Yİ HEDEF ALMAYA BAŞLADI"

Kaos lobisi ar damarı çatlamışçasına faaliyettedir. Yerli ve yabancı odaklar son kozlarını oynamaktadır. Bildik ve tanıdık simalar kargaşaya çanak tutmaktadır. 16 Nisan'da millet tarafından boğulduklarından haberleri yoktur. 16 Nisan akşamı, sandıkların açılıp sonuçların açıklanmasıyla birlikte, bir kısım kimliksiz, kişiliksiz provokatör MHP'yi hedef almıştır. Utanmasalar, 81 ilde kurulan tüm sandıklara hangi partiden oy geldiğini anlatmaya çalışacaklardı. Allahtan bu kadar alçalmayı başaramadılar. Yine de bulanık suda balık avlamak için küflü oltalarını salladılar. Partimize gönül veren kardeşlerimizin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca söylediler.



"BRE AHLAKSIZ, BRE KEMİKSİZ!"

Milliyet Gazetesi'nde köşesi bulunan bir ezik, 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş. Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır diyoruz, kafa var almıyor, sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış, bundan sonra bölünmüş MHP vardır diyor. Açık çağrımdır, YSK bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa, evet ve hayır oyu veren vatandaşlarımızın hangi partiye oy verdiği anlaşılmalıdır.

"BUNLARIN GÖZLERİ PENSİLVANYA'DA, EDERLERİ 1 DOLARDIR"

FETÖ'yü hesaba katan yoktur, kripto damarı gören yoktur, MHP'ye yüklenilmektedir. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar yanak yanağa ise şimdi de MHP'ye saldıranlar onlardır. Bunların maskeleri kimseyi aldatmamalıdır. Hale aidiyetleri belirgindir. Bunların gözleri Pensilvanya'da, ederleri 1 dolardır.

MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI KONUSU

Avrupa ister kabul etsin ister etmesin ülkemizde hükümet etme sistemi 16 Nisan'da değişmiştir. AGİT'in dün yaptığı açıklamalar bir yönüyle 16 Nisan'a yönelik kuşkulu tavrı özetlemektedir. 16 Nisan aynı zamanda demokrasimizin olgunluk imtihanıdır. Batı'ya en etkili ve kalıcı mesaj olmuştur. Batı 16 Nisan'dan sonra da milli iradeyle hesaplaşmak için her fırsatı kullanacaktır. Yanlış hesap varsa, Türk milletinin azametiyle karşılaşcaktır. Bir başka tartışma da YSK'yı hedef almaktadır. Mühürsüz pusulalar konusunda YSK gerekli açıklamaları yapmıştır.

"PORTAKALINDAN SÜTÇÜSÜNE KADAR..."

Sandıktan sonuç alamayanlar şanslarını masabaşında denemektedir. Demokrasiden umudu kesenler sokağa oynamaktadır. Portakalından sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan'dan sonra şok olmuşlar, çok tehlikeli imalarda bulunmuşlardır. Kabul etseler de etmeselerde 16 Nisan'da milletimiz evet demiştir. Siyasi nevruz gününü ilan etmiştir. Sistem değişti mi, değişti. O halde mesele bitmiş, düğüm çözülmüş, ülkemizin önü açılmıştır. Güveler elbiseyi nasıl kemiriyorsa, kıskançlık da bu Hayır kumpanyasında toplananları yiyip bitirecektir.





