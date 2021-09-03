Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: Yüzde 10 seçim barajını korumanın...
MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde tartışma konusu olan seçim barajı ile ilgili açıklamada bulundu
MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim barajı üzerine açıklamalarda bulundu.
"Yüzde 7 seçim barajı üzerine kurulan dedikodu çarkı, bu çarkı kuranları öğütecek" diyen MHP lideri, "Yüzde 10 seçim barajının korunmasının meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi kalmamıştır" şeklinde konuştu.
"MHP'ye yönelik ithamlar sahiplerine kara leke gibi yapışacak" diyen Bahçeli, "Temsilde adalet için barajın düşürülmesinden başka seçenek yok" ifadelerine yer verdi.
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