  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bahçeli'den ''seçim çalışmalarına başlayın'' talimatı

Bahçeli'den ''seçim çalışmalarına başlayın'' talimatı

Bahçeli'den ''seçim çalışmalarına başlayın'' talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarına başlayacaklarının sinyalini verdi. Bahçeli, "Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla her kapıyı çalıp, ayak basmadığımız yer bırakmayacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, seçim çalışmalarına başlayacaklarının sinyalini verdi. "Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla her kapıyı çalıp, ayak basmadığımız yer bırakmayacağız." diyen Bahçeli, CHP'yi hedef aldı.

Bahçeli, "Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, işgal edilmiş CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde her yöremizde anlatacağız," dedi.

Bahçeli, "CHP'nin kimlere hizmet ettiğini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet üçüncü evresine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geçerek, büyük bir atılım içerisinde girmiştir. Cumhur ile Cumhuriyet, istiklal ve istikbal hedeflerine tam bir kucaklaşma içine girmiştir.

Artık Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için geri sayım başlamıştır. 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle onur yılına ulaşılacak. MHP tüm imkanlarını seferber ederek Anadolu'yu karış karış dolaşmanın çabasındadır. Halkımızla özlem gideriyoruz, onlarla dertleşiyoruz, gelecek hedeflerimizi anlatıyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz. Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla ayak basmadık yer bırakmayacağız."

Etiketler devlet bahçeli mhp seçim çalışmaları seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'in 2 Kasım salı aktüel ürünler kataloğu
Ünlü meydanda rezalet! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren fenomen tutuklandı
Koronavirüs aşılarının güncel ''bağışıklık'' oranları açıklandı
Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu
Kritik enflasyon açıklamasına 1 kala dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı: ''Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susacak''
Polis baskınında bulundu! Polisler bile ne yapacağını şaşırdı
Akşener'den sonra Başbakanlığa bir talip daha!
Sıfır km araçlar alev alev yandı: Milyonluk zarar
TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon oranı sızdı: Eyvah ki ne eyvah!