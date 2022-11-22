Bahçeli'den sözleşmeli öğretmenlere kadro çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin hepsine kadro verilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;



20 Kasım 2022 Pazar günü 2023'e Doğru adıyla planladığımız Samsun toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta yaktığımız meşale gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar saçmaktadır.

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, her insanımızı kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız. Zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere, demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor. MHP kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için yılgınlık göstermiyoruz.

100 yıl evvel Türkiye'yi kuran Türk milliyetçiliğinin 100 yıl sonra aynı fikirlerle Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Geleceğin süper günü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise beka ufku, birlik ve beraberlik şuurdur.

Biz Türkiye'nin ve Türk dünyasının, Türk milletinin haysiyetli neferleriyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

'ATANAMAYAN ÖĞRETMEN BIRAKIMAYACAĞIZ'

Öğretmen cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, kendimizi ve çevremizi aramanın rehber pırıltısıdır. Öğretmen gerçekte ona yakın olan ve öğrencilerini doyuran, başı boş hareketlerine çekidüzen veren, seven, sevdiren, iyiyi öğretendir. Öğretmen herkese çöldeki membağ suyudur. Öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak üzere 2 kol halinde akış halindedir. Bizim geleceği hiçe saymaya ne hakkımız, ne haddimiz vardır.

Öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa 'helal olsun' diyorum üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum. Öğretmenlik kanunu çok ciddi kazanımdır. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmen kalmamalı. Hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur.

Görevi başında şehit düşen ayrıca bir sebep ile hayatıbı kaybeden öğretmenlerimizin, çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor saygılar diliyorum.

İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek bir hak değildir. Bunların hepsi hukukun direkt konusudur.

Küfür bir hak değil, ahlak sorunudur. Terör bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Merakımız şudur; Mangalda kül bırakmayan çevrelerin asıl varmak istediği yer neresidir? Kürdistan'ın kurulması bir hak mıdır?

Enes Kanter isimli teröristin oraya katılması, Cumhurbaşkanımızın iftiralar kalması bir hak mıdır? LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır, yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi'nde bebek arabası devirmek, 6 insanımızın öldürülmesi bir hak mıdır, yoksa şerefsizliği mi göstermektedir?

Türkiye düşmanlarıyla mücadele hem hakkımız, hem de sonuna kadar görevimizdir. Türkiye hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir. Merdivelerden tırmanırken çok dikkatli olmak zorundayız.

PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI

Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Bu hak milli güvenliğimiz için hayat mebat meselesidir. Tek bir teröristin yaşamasına dair göz yumamayız. Tarihi bir hesaplaşmanın içindeyiz. Pençe-Kılıç Harekatı Türkiye'nin ve Türk milletinin hukuki bir hakkıdır.

'HDP, TBMM'NİN İÇİNE SIZMIŞ DÜŞMAN BAKİYESİDİR'

Harekata karşı çıkan HDP, TBMM'nin içine sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi bir bölücü şebeke hazineden para alıp teröristlere yardım etsin, buna göz mü yumalım! Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? HDP zaman ayarlı bombadır. 2023'te bölücü bu siyasete son verilmelidir.