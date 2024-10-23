Bahçeli'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: ''Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay Havacılık Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, ''Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır'' dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır" dedi.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. TUSAŞ tesisleri üzerinde insansız hava aracı ANKA uçuş gerçekleştirdi. Saldırıda 4 şehit, 14 yaralının olduğu bildirildi. İki terörist ise etkisiz hale getirildi.

"Öcalan Meclis'te konuşsun" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.