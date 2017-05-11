Bahçeli'den ünlü gazeteciye çok ağır ifadeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine yönelik olarak "Bu sütunda ismini zikretmeye layık görmediğim, muhatap almaya tenezzül etmediğim bir partiliniz bana, Sedat Ergin’e ve Doğan Yayın Grubu’na ancak kendisine yakışan seviyesiz bir dille saldırdı" diyen Hürriyet yazarı Taha Akyol'a tepki gösterdi.

"Senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın’a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir" diyen Bahçeli, "Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasının sonuçlarını köşelerine taşıyan Akyol ile köşe komşusu Sedat Ergin'e yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz biliyoruz ki Akyol da Ergin de sahibinin sesidir, emir kuludur, kapı kuludur. Onlar kendi kendine şakımamaktadır, onları yemleyerek teşvik eden ve bir hedefe kanalize eden eller vardır. Referandumu genel seçim yerine koyup değerlendirerek MHP'nin kaybettiğini öne sürenler, hem akılsız hem de meczup ve illetlidir. Gazetecilik kisvesi içinde MHP'ye yönelen saldırılar hedefini bulursa, bu sadece 'Hayır'cılar korosunun ekmeğine yağ sürmeyecek, aynı zamanda dolaylı yoldan FETÖ'nün yeniden palazlanmasına, kripto FETÖ'cülerin saklandıkları yerlerde muhafazasına hizmet edecektir."

Yalçın'ın kendilerine yönelik ifadelerine tepki gösteren Akyol ise, Bahçeli'ye yönelik olarak yaptığı çağrıda "Bu sütunda ismini zikretmeye layık görmediğim, muhatap almaya tenezzül etmediğim bir partiliniz bana, Sedat Ergin’e ve Doğan Yayın Grubu’na ancak kendisine yakışan seviyesiz bir dille saldırdı" demişti.

"Akyol’un notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum"

Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde şahsıma özel not yazmış. Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var! Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın’ı kast ederek, 'ismini zikretmeye tenezzül etmedim' diyor. Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E.Semih Yalçın’a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir"

"Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E.Semih Yalçın’a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E.Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır.Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı?"

"Atalar boşuna söylememiş: Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. Taha Akyol sen bunlardan hangisisin? Y.Has Hacib diyor ki: 'Terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.' Terbiyesizden kaçmayacak,maskesini indireceğiz"

Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E.Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır. Y.Has Hacib yine şunu söylemiş: 'Dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.' Yılkıdan adam çıkmaz,ahlak görülmez. Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol’un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum"

