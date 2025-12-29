Bahçeli'den Yalova'daki çatışma sonrası ''süreç'' vurgulu açıklama

  1. Anasayfa
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonuna ilişkin, ''Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, 'Terörsüz Türkiye' kararlığımızdan geri döndüremeyecektir.'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye' hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu, bu sabah saatlerinde Yalova'da sahnelenmiştir. DEAŞ'lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, 3 kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, 8 polis memurumuzla beraber 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR İÇ SALDIRI, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KARARLIĞIMIZDAN GERİ DÖNDÜREMEYECEK'

Bahçeli, "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, 'Terörsüz Türkiye' kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ'ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır" dedi. 

DHA

