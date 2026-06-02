  Bahçeli'den Yargıtay'a CHP, CHP'ye ''sokakları tercih etmeyin'' çağrısı!

Bahçeli'den Yargıtay'a ''CHP Kurultayı'' çağrısı: ''Karar bir an önce verilmeli, sokaktan uzak durulmalı''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında CHP'deki kurultay tartışmalarına değinerek Yargıtay'a acil karar çağrısında bulundu. Tartışmaların sokağa taşmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinde siyasi istikrarın önemine dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) haftalık grup toplantısında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Hem dış politika gelişmelerini hem de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay krizini değerlendiren Bahçeli, mahkeme kararına yönelik itirazı inceleyen Yargıtay'ın konunun hassasiyeti nedeniyle kararını acilen açıklaması gerektiğini vurguladı.

"Bayramda Kucaklaşmak Yerine Kutuplaştılar"

 MHP lideri, Kurban Bayramı'nın manevi iklimine dikkat çekerek, CHP'nin bu süreçte kucaklaşmak yerine kutuplaşmayı derinleştirdiğini savundu. Yaşanan iç tartışmaların CHP'nin kurumsal kimliğine yakışmadığının altını çizen Bahçeli, bu sürecin genel siyasi kültüre ve Türkiye'nin demokratik yapısına zarar verecek bir noktaya evrildiği uyarısında bulundu.

Sokak Eylemleri ve Provokasyon Uyarısı

Türkiye'nin bölgesel olarak kritik bir süreçten geçtiğini ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli aşamalar kaydedildiğini hatırlatan Bahçeli, muhalefete sağduyu çağrısı yaptı.

Hukuki ve siyasi mücadelenin fiziki bir mücadeleye, yani sokak hareketlerine dönüşmemesi gerektiğini belirten MHP lideri, "Toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılması beklentimizdir. Mesele hukuk zemininden ve demokrasi platformundan uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Bölünmüş CHP Algısı ve Siyasi İstikrar Vurgusu

Bahçeli konuşmasının son bölümünde, milli kahramanlar ve hafıza mekanları üzerinden toplumun ayrıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. CHP üzerinde oynanan oyunların tehlikelerine daha önce de işaret ettiğini anımsatan Bahçeli, "Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Yaşanan bölgesel gelişmelerin gölgesinde, güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır" dedi.

Bahçeli öte yandan ortadoğudaki gelişmeleri de değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Soğuk savaş sonrası liberal dünyanın zaferi olarak telakki edilen "Tarihin sonu geldi" senaryoları hükmünü yitirmiş, yaşadığımız süreçte adalet, ahlak ve hukukun sonunu getiren emperyalist odaklar, adeta yaşama hakkını sonuna getirme peşine düşmüştür. Girilen sıcak savaşlar dönemi insanlığı tehdit etmekte, geleceğini ise belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklemektedir. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise siyonist yayılmacılığın yeni müesses hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan Siyonist haydutluk, bugün ABD himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikaları ile kendisini revize etmek gayreti içindedir.

Coğrafyamız İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidi ile karşı karşıyadır. Tarihin Türk akışı, insanlığa özlemini duyduğu barışı, adaleti ve huzuru getirmiştir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurumsal yegane yapı Türk devletidir. Türkiye köklü devlet geleneği ile tarihin kadim gözleri, coğrafyanın berrak aklıdır. MHP ise bu miras ve misyonun temsilcisi ve siyasi kutbudur. Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, insanlığı özlediği huzura kavuşturmak adına attığım Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmasının yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır."

 

