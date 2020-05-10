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  4. 10 Mayıs 2020 14:11

Bahçeli'den Yeni Şafak yazarına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde köşe yazısında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, emniyet ve jandarma personelinin ''Ay yıldız'' figürü yaparak Atatürk'ün ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' sözünü yazmasını eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a tepki gösterdi.

Bahçeli'den Yeni Şafak yazarına sert tepki
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta yazdığı köşe yazısında Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, emniyet ve jandarma personelinin dağa "Ay yıldız" figürü yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü yazmasını eleştirmişti.

Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada Kılıçarslan’ı isim vermeden eleştirdi. Bahçeli yaptığı açıklamasında, Kılıçarslan’ı ima ederek,

“Pülümür’de dağa yazılan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünden rahatsızlık duyanlar, Türk milletinin utanç vesikalarıdır. Bunlara kulak versek; zalimlere, hainlere, teröristlere, ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek, ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır” dedi. 

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