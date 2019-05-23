Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır.

CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür" ifadesini kullandı.

İşte YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı

S-400 YORUMU: TÜRKİYE'NİN BOYUN EĞMESİ AMAÇLANMIŞTIR

S-400 konusuna değinen Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır" dedi.

"TÜRKİYE'DE DERSİM DİYE BİR VİLAYET YOKTUR"

Tunceli Belediye Meclisi’nin belediye binasında Tunceli'nin adını Dersim olarak değiştirme kararıyla ilgili olarak Bahçeli, "Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Karar, tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır" şeklinde görüş belirtti.

Tunceli Belediyesi'nin yeni adı artık Dersim Belediyesi