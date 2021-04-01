Bahçeli'nin ''AYM'' çıkışına cevap veren AK Partili isimden geri adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'AYM'yi kapatılması' yönündeki açıklamalarında tepki gösteren AK Parti Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, geri adım attı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” dedi.

AK Parti Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, Bahçeli’nin, Anayasa Mahkemesi çıkışına yanıt verdi.

Altunkaynak yaptığı ilk açıklamada Bahçeli’nin sözlerini, şöyle eleştirdi:

“Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır.

Kaldı ki görülecek bir davaya ilişkin iddianamesinde görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Esasa taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da herhangi bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili yasalarda açıkça hükme bağlanmıştır.

Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilsinler. Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır. Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir. ”

GERİ ADIM ATTI

Samir Altunkaynak, “Bahçeli’ye yanıt verdiği” yönündeki haberlerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Altunkaynak, son yaptığı açıklamada, “25 yıllık bir hukukçu olarak iade kararının mahiyeti ve sonuçlarına dair yaptığım değerlendirmeler, herhangi bir kimseyi veya partiyi hedef almadığı gibi herhangi bir açıklamaya cevap mahiyetinde de değildir” dedi.

AK Partili Samir Altunkaynak, şunları yazdı:

“Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra kararın lehine ve aleyhine birçok görüş sarfedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. 25 yıllık bir hukukçu olarak iade kararının mahiyeti ve sonuçlarına dair yaptığım değerlendirmeler, herhangi bir kimseyi veya partiyi hedef almadığı gibi herhangi bir açıklamaya cevap mahiyetinde de değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”