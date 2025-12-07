  1. Anasayfa
Bahçeli'nin başdanışmanı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı
Mesud Barzani'nin bordo bereli ve uzun namlulu silah taşıyan peşmergeler eşliğinde Şırnak'ta bir sempozyuma katıldığı görüntülere ilişkin tartışmalar devam ediyor. ''Barzani skandalı''na bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'dan geldi. Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya eleştirilerde bulundu.

IKBY eski Başkanı Mesud Barzani'nin geçtiğimiz hafta Şırnak'ta bir etkinliğe katılması Ankara'da kriz çıkardı. Barzani'ye bu ziyarette üniformalı, 'bordo bereli' ve uzun namlulu silahlı peşmergeler eşlik etti. 

Söz konusu görüntülere hem Cumhurbaşkanlığı, hem AK Parti, hem de MHP cephesinden peş peşe tepkiler geldi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mesut Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirterek, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" dedi.

Tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık olayla ilgili iki müfettiş görevlendirdi.

'SÜRECİ YÖNETEMİYOR...'

Bir tepki de Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'dan geldi.  Ersoy, "Son günlerdeki asayiş sorunları başta olmak üzere Şırnak’taki sempozyum vesilesiyle kamuoyuna yansıyan ve milli vicdanı rahatsız eden görüntülerin ortaya çıkmasındaki süreç yönetimi ve buna benzer pek çok tartışmalarda da yine olayların nesnesi görüntüsü verilmiştir. Süreci yönetemeyenler alt düzeyde bir kabahatli bulup konuyu kapatsalar da hakikat ortada durmaya devam edecektir!" yorumunu yaptı.

'SOSYAL MEDYANIN ANLIK BEĞENİ DÜZEYİNE GÖRE...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştiren Ersoy şu ifadeleri kullandı: 

"Sosyal medyanın anlık beğeni düzeyine göre gündem belirleyen bir zihniyet, kaçınılmaz olarak olayların öznesi değil nesnesi haline gelir. Bu yaklaşım, toplumsal reflekslerin, kitle kültürünün eğilimlerine göre hareket eder, meselelerin altındaki sebeplere inemez aksine meselelerin görünürlüğünü kaybetmesine sebep olur. Oysa; devlet makamlarındaki karar vericilerin, sosyal medyanın geçici dalgalarına göre hareket etmelerinden ziyade; sağduyulu analiz, stratejik öngörü ve değerlendirmeye dayanan bir yaklaşım benimsemesi şarttır. Olayların yönettiği değil olayların millet ve devlet için yönetildiği bir yaklaşıma ihtiyaç vardır."

