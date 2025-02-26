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Bahçeli'nin danışmanından dikkat çeken hamle: 2018-2024 kum saati...

Bahçeli'nin danışmanından dikkat çeken hamle: 2018-2024 kum saati...
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MHP lideri Bahçeli geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında halen evinde istirahatine devam ederken Bahçeli'nin basın danışmanından kum saatli dikkat çeken bir paylaşım geldi.

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı değişimi ameliyatı sonrasında 14 Şubat'ta taburcu edilmişti.

O günden bu yana basına görüntü vermeyen ve evinde dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada sık sık olumsuz iddialar yer alsa da MHP'den bu iddialarla ilgili çok sert yalanlamalar gelmişti.

MHP lideri Bahçeli'nin basın danışmanı olan Yıldıray Çiçek'in sosyal medya hesabından AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın başladığı 2018 tarihiyle birlikte 2024 tarihini yazdığı bir kum saati görseli paylaştı.

Kulislerde merak uyandıran bu paylaşımda 2025 yılı yerine neden 2024 yazdığı da bilinmezken, aynı zamanda Türkgün gazetesinde de köşe yazısı yazan Yıldıray Çiçek'in bu paylaşımının arkasındaki nedenin önümüzdkei günlerde belli olması bekleniyor.

İşte o paylaşım:

MHP lideri Bahçeli geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında halen evinde istirahatine devam ederken Bahçeli'nin basın danışmanından kum saatli dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Paylaşımına ülkücü camianın yakından tanıdığı Ahmet Şafak'ın 'Neyse' şarkısını da ekleyen Yıldıray Çiçek öte yandan Türkgün'deki "Hançerleyen, hançerlendim diyor" başlıklı bugünkü yazısında "Türk siyasetinde "Bu kadar sadakat yoksunu insan" başlıca bir problemdir. Türk siyaseti, kalitesiz siyasetçilerle ve siyasi ile kişisel menfaatleri için kılıktan kılığa girenlerle seviyesini yitirmektedir. Bu manzaraya katkı sunup bir de nutuk atanlar, seviyenin düşmesinin yegâne sebebidir. Buğra Kavuncu, MHP’ye ihanet eden "Bu kadar sadakat yoksunu insan", kimlerdi? İsimlerini sayar mısın? Hafızamız tazelensin… Hey, Mansur Yavaş! MHP’de iken dayanışma duygularını kim tüketmişti? Anlat da seni balon gibi şişiren hikâyeler son bulsun…" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler 2024 2025 2028 cumhur ittifakı ak parti MHP Devlet Bahçeli Yıldıray Çiçek paylaşım kum saati
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