Bahçeli'nin ''Evine dön'' çağrısına İYİ Parti'den olay olacak yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada MHP’den ayrılıp İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener’e çağrıda bulundu.

İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener geçen günlerde ibadete açılan Ayasofya’yı ziyaret etmiş ve namaz kılmıştı.

Yaptığı yazılı açıklamada Akşener’in Ayasofya ziyaretini hatırlatan Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

"EVİNİN YOLUNU KAYBEDENLER DÜŞÜNSÜN"

Bahçeli'nin siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamasına ilk yanıt İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ümit Dikbayır'dan geldi. Dikbayır, "Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün" diye yanıt verdi.

Bahçeli, Akşener'i MHP'ye davet etti: ''Evine dönmesi doğru olacaktır''