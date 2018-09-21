Bahçeli'nin jestine rağmen MHP'li vekil: ''AK Parti'yi sandığa gömelim''

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ile birlikte giren MHP'den gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP arasında ittifak kurulup kurulmayacağı tartışılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da aday çıkarmayacağız" diyerek ittifak yolunda ilk adımı atmıştı.

Ancak bugün MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamada 'Bana fındık ne oldu diye soranlar! Haydi hep beraber, fındığa sahip çıkmayanlara hesap soralım. İlk seçimde bunları sandığa gömelim' ifadelerini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Trabzon'un Fethi'nin 557. Yıldönümünde yaptığı, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasaya müdahale etmeyecek” açıklamasının ardından AK Partililere de tepki göstererek, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre; Enginyurt, “Ulaştırma Bakanı açıklama yapmış ‘TMO bu yıl fındık almayacak’ demiş. Orduyu yöneten Ak Partinin apoletsiz kumandanları! Fındık üreticisine söz verdiniz, sözünüzü susarak mı tutuyorsunuz?” dedi.

“İLK SEÇİMDE BUNLARI SANDIĞA GÖMELİM”

Enginyurt, MHP'nin AK Parti ile ittifak iddialarının dile getirildiği yerel seçimleri de hatırlatarak, “Bana fındık ne oldu diye soranlar! Haydi hep beraber, fındığa sahip çıkmayanlara hesap soralım. İlk seçimde bunları sandığa gömelim” ifadelerini kullandı.

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“CUMHURBAŞKANI VEKİLLERİN DOĞRU SÖYLEMİYOR”

Fındığın kilogramının en az 15 Lira olması gerektiğini söyleyen Enginyurt, son olarak 8 Eylül'de Ordu’da bir basın açıklaması yaparak, “Biz serbest piyasaya düşman değiliz, karşı değiliz. Ama maalesef Türkiye'de serbest piyasa yok. İtalyan bir firma var. Tekelci bir firma var. Alıcısı da o, satıcısı da o. Biz bu firmanın karşısında Cumhurbaşkanımıza seslenmek için buraya toplandık. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve diyoruz ki Arakan'da, Myanmar'da, Filistin'de, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanı senin vekillerin sana doğruyu söylemiyor. Fındık bugün 15 liradan aşağı kurtarmaz, millet perişan. Duy bu milletin sesini” demişti.

“ÇADIRI KAFANIZA KURARIM”

Enginyurt, aynı açıklamasında CHP ve AKP'yi de eleştirerek, “AK Parti'ye oy veren 235 bin kişi bu millet sizi niye seçti, CHP'ye oy veren 105 bin kişi bu millet sizi niye seçti? Biz sesimizi yükseltmezsek, hakkımızı aramazsak bu tekelci firma yarın 8 lira diyecek. O zaman bunlar ‘hani Cemal Enginyurt söz verdi çadır kuracaktı ne oldu' diyecekler. Ulan çadırı sizin kafanıza kurarım bu gidişle ayağınızı denk alın. Millete verdiğiniz sözü takip edin” diye konuşmuştu.