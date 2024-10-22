Bahçeli'nin Öcalan çağrısı DEM Parti'yi bile şaşırttı

MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' dedi. Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti'den ''Bu kadarını beklemiyorduk'' açıklaması geldi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Bahçeli'nin açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından da ilk değerlendirmeler geldi. Bahçeli'nin bu çıkışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen DEM Parti kaynaklarından, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi.

CHP'DEN İLK YORUM: ÖCALAN İÇİN AF İSTEDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Bahçeli'nin sözlerinin Öcalan'a af isteği anlamına geldiğini belirten Emir, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir. Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz" şeklinde konuştu.

ÖCALAN'IN AVUKATLARINDAN İLK AÇIKLAMA

Bahçeli'nin bu ezber bozan açıklamasının ardından Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından "Ümitliyiz" değerlendirmesi yaptı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Öcalan'ın avukatı Bilmez, Öcalan'la görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurduğunu açıkladı ve "Bu konuyla ilgili Türkiye'ye bir yıl daha süre verildi. Bahçeli'nin çağrısı önemli. Hukukun gereklerini yerine getiren ve ona uyan her çağrı önemlidir. 44 aydır başvurularımız yanıtsız kalıyor. Siyasetin hukuka uyması gerekiyor. Ümitsiz değiliz. Sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bahçeli aslında olması gerekeni söylüyor. Türkiye’nin bir hukuk devletinin yapması gerektiği gibi AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesi gerekiyor" dedi.