Bahçeli'nin özel isteğiyle bestelendi: Bizim Çocuklar için marş sürprizi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel isteğiyle, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni için sanatçı Ahmet Öngel tarafından 'Arkanızdayız' adlı yeni bir marş bestelendi.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm Türkiye'yi sarmaya başlarken, A Milli Futbol Takımı'na en anlamlı desteklerden biri siyaset dünyasından geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel ricası üzerine harekete geçen sanatçı Ahmet Öngel, Ay-Yıldızlı ekibimizin zorlu kupa serüveni için "Arkanızdayız" ismini taşıyan özel bir marş besteledi.

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde ay-yıldızlıları destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

DHA