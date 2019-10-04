Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı ve vefat ettiği iddialarına ilişkin gazeteci Talat Atilla Twitter’dan açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu iddia edilmişti.

Atilla açıklamasında, “Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği bilgisi doğru değil ancak, rahatsızlığı kronik olduğu için siyasete devam edemeyebilir” ifadesini kullandı.

Atilla’nın mesajı şöyle:

“#DevletBahceli Devlet Bahceli’nin vefat ettigi bilgisi dogru degil ancak… Ankara’da tedavi altında. Boyun bölgesinden karnına uzanan bir tedavisi var. Rahatsızlığı kronik olduğu icin siyasete devam edemeyebilir. Allah’tan şifa dilerim…”

İşte o paylaşım:

Atilla, daha sonra attığı tweeti silerek, “Degerli dostlar; Sayın Bahçeli ile ilgili attığı tweet, vefat ettiği bilgilerini yalanlama, bir yorum ve dua talebidir. Buna bilerek ya da bilmeyerek yanlış anlam yükleyenleri Allah’a ve hukuk mercilerine havale ediyorum” diye yazdı.