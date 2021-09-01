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Bahçeli'nin seçim barajı açıklamasına CHP'den jet yanıt

Bahçeli'nin seçim barajı açıklamasına CHP'den jet yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajı hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır" hatırlatmasını yapan Bahçeli, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"FARKETMEZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Öztunç, "MHP'nin oy oranı çok düştü, bu düzenleme o yüzden yapılıyor" dedi.

Öztunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar"

Etiketler chp seçim barajı
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