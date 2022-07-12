Bahçeli'ye hediye edilen haritaya bir tepki daha

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ülkü Ocakları tarafından hediye edilen, birçok Yunan adasının Türkiye'ye ait gösterildiği harita Yunan kamuoyunu ve basınını ayağa kaldırmış, Başbakan Kiryakos Miçotakis de tepkisini sert sözlerle dile getirmişti. Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel tartışmaya dahil olarak "Almanya'nın tutumu net" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki adalar üzerinden tartışmalar devam ederken Bahçeli'ye sunulan çalışma Yunanistan'da infial yarattı. Hem kamuoyunda hem basında tepkilere yol açan harita Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i de öfkelendirmişti. Son olarak ise devreye Almanya girdi.

"ADALARIMIZIN MİLLİ VİCDAN ÖNÜNDEKİ SINIR HATTI"

MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu ziyarette kendisine 'Denizlerdeki Misakımillîmiz' adlı bir çalışma sunuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, haritanın Bahçeli'ye sunulurkenki anı ve haritanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde “DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLÎMİZ” adlı çalışmamızı sunduk. Aziz vatan toprağının enginlerdeki izdüşümü Mavi Vatan’ın önem ve gücünün bilinciyle hazırladığımız,yüzlerce yıl şanlı Türk bayrağının dalgalandığı ancak Yunanistan tarafından gasbedilen adalarımızın milli vicdan önündeki sınır hattını belirten haritayı liderimize hediye ettik."

YUNANİSTAN'I KIZDIRDI

Söz konusu harita ve Bahçeli'nin haritayla pozu Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini'de "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" değerlendirmesi yer aldı. Öte yandan diplomatik kaynaklar da gazeteye verdikleri demeçte şunları kaydetti:

"Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" derken Yunan yetkililer "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz."

MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH TEPKİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de tepkisini küstah sözlerle dile getirdi. Sosyal medya hesabından haritanın Bahçeli'ye hediye edilirkenki anın fotoğrafını paylaşan Miçotakis şunları söyledi:

"Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyonun küçük ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli."

ALMANYA'YI DA RAHATSIZ ETTİ: "KABUL EDİLEMEZ"

Söz konusu harita, yalnızca Yunanistan'da değil, Almanya'da da tepkilere yol açtı. Sosyal medya hesabından Miçotakis'in gönderisini paylaşan Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel, tepkisini gönderisinde kaydettiği şu sözlerle dile getirdi:

"Bu konuda Almanya'nın tutumu net: Yunanistan'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin sorgulanması hiçbir şekilde kabul edilemez."

BAHÇELİ YUNANİSTAN'A BÖYLE SESLENMİŞTİ

Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Yunanistan'a tepkisi şu sözlerle dile getirmişti:

"Türkiye'ye düşmanca bakanları uyarıyorum; sakın hesap hatası yapmayın. Kahramanlar vatan nöbetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi nitelikli Efes konuşması ve TSK'nın karakteri, şahsımın gurur ve heyecanı aynı anda yaşamasına neden olmuştur. Ege'nin karşı kıyısında haksızlığı yol haritası yaparak krize oynayan Yunanistan hükümetine diyorum ki: Biz buradayız, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Aklını başını almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır.''