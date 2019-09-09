Bahçeli'ye ''kasetin var mı'' diye sormuştu, MHP'den bel altı yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili “Seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir” sözlerinin başlık haline getirildiği bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, CHP'li Yaşar Okuyan, Bahçeli’ye yönelik “Kasetin var mı?" yanıtı geldi.

Okuyan'ın bu sözlerine MHP cephesinden gelen yanıt ise sosyal medyada tepki topladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtta Yaşar Okuyan’a “Müptezel Yaşar” diye seslenirken “Eğer bir kaset varsa ya ananla ya da karınla olabilir, onu onlara sor…” ifadelerini kullandı.

Müptezel Yaşar, eğer bir kaset varsa ya ananla yada karınla olabilir, onu onlara sor... https://t.co/otqNIBzrBQ — Dr.M.Hidayet Vahapoğlu (@HVahapoglu) September 7, 2019

OKUYAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yaşar Okuyan, MHP’li Vahapoğlu’nun hakaretine yanıt verdi. Halkweb'e konuşan okuyan, Een geç salı günü Vahapoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek “Avukat arkadaşlarıma talimat verdim. Hem ceza davası hem de tazminat davası açılacak” dedi.

Okuyan, Vahapoğlu’nun hakaretlerine “Ana avrat bilmem ne falan… Bu ülkücü olduğunu ifade edenlerin ülkücülükle değil başka işlerle meşgul oldukları anlamına geliyor. Neden acaba kasetin var mı deyince bu kadar hopluyorlar? Esas soru o. Yahu soru soruyorum size diyorum ki mesela cebinde para var mı? Bu kadar ana avrat söver misiniz? Devlet Bahçeli’ye kasetin var mı diye ben bir kere sormadım ki… Bir sene içinde 50 kere sordum. Salı akşamı bir kere daha soracağım. Senin bir kasetin var mı?” sözleriyle yanıt verdi.

KADINLARDAN TEPKİ

Kadın Meclisleri de söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kadın Meclisleri,Hidayet Vahapoğlu'na paylaşımı kaldırma çağrısında bulunarak, "Sözde milletvekili ve MHP başkan yardımcısı olan @Hvahapoglu kadın düşmanı bu paylaşımını derhal kaldırsın. Siyasette cinsiyetçi söylemlerinize asla izin vermeyeceğiz. Oy istediğiniz kadınların haklarını savunmayı zorla da olsa öğreneceksiniz." dedi.



