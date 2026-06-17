Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Kol kola girip poz verdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara'da bir araya geldi. Tanrıkulu, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA