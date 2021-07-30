Bahçeli'ye yakın isimden kriz çıkaracak sözler: MHP'lilere seslendi

MHP’nin yeni başkanı Yunus Emre Kurt’un göreve gelişi nedeniyle il binasında düzenlenen törende Saffet Sancaklı bir konuşma yaptı.

Kocaeli'de Aydın Ünlü'nün MHP İl Başkanlığı görevinden alınıp yerine Yunus Emre Kurt'un il başkanı olması üzerine ilçe başkanları istifa etmeye başlarken, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski teşkilata manidar göndermelerde bulundu.

StarKocaeli'nin aktardığı habere göre, MHP İl eski Başkanı Aydın Ünlü’nün yerine göreve getirilen Yunus Emre Kurt il binasının önünde yapılan törenin ardından resmen başkanlık koltuğuna oturdu.

Törende yeni başkana başarılar dileyen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "MHP Kocaeli'de tertemiz bir sayfa açılıyor, yeni başkanımızın görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum" dedi.

MHP’nin yeni başkanı Yunus Emre Kurt’un göreve gelişi nedeniyle il binası önünde hazırlanan törene MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve partililer katıldı.

Sancaklı; “Bilindiği üzere Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin kararıyla Ülkü Ocakları Başkanı olan Yunus Emre Kurt kardeşimiz MHP İl Başkanı olarak atanmıştır. MHP Kocaeli’de artık tertemiz bir sayfa açılıyor. Kavgasız, gürültüsüz, başarılarla dolu olan bir dönem olmasını temenni ediyorum ve başkanımızın pek çok başarıya imza atacağına inanıyorum. Başkanımızın çok genç olması bazı kesimden eleştiri aldı ancak biz kardeşimize güveniyoruz ve görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz" dedi.