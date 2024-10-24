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Bahçeli'yi eleştiren MHP'li ismin görevine son verildi

Bahçeli'yi eleştiren MHP'li ismin görevine son verildi
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MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısı nedeniyle MHP lideri Bahçeli'yi eleştirdiği için görevden alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Öcalan, DEM grubunda silah bırakma çağrısı yapsın' açıklaması gündem olmaya devam ediyor. Bahçeli'nin açıklamalarını eleştiren MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevinden alındığını duyurdu. 

Güngör paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur."

Oğuzhan Güngör’ün babası MHP eski İçel Milletvekili Ali Güngör, Öcalan’ın idamının ve af tartışmalarının yaşandığı günlerde Bahçeli’nin yüzüne yaptığı konuşmanın ardından partiden ihraç edilmişti.

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör ise Bahçeli için isim vermeden şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bebekleri katleden yenidoğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz.”

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

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Etiketler MHP abdullah öcalan oğuzhan güngör
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