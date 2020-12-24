Bakan açıkladı; hibe desteği başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hibe ve kira destekleriyle ilgili açıklama yaptı.

Pekcan, "Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet alanlarını bugün sayfamızda yayınlayacağız, bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibari ile başlamasını öngörüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinden verilecek hibe desteğine ilişkin bilgiler Bakanlık internet sitesinden duyuruldu. Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Programın süresi, 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.