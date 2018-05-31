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  4. 31 Mayıs 2018 19:55

Bakan açıkladı ! Teröre ağır darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlere yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan açıkladı ! Teröre ağır darbe
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018 itibarıyla toplam 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Böyle bir şey yoktu, kırmızı listeden, en üst terörist listesinden son 6 ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Bakan Soylu, partisince Araklı ilçesinde düzenlenen mitingde,  vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın  selamını iletti.

Araklılıların ve Trabzon'un kendilerine her zaman güçlü destek  verdiğini belirten Soylu, Trabzon’a yapılan yatırımlara değindi.

Soylu, sadece Trabzon için değil, Türkiye için de çalıştıklarını  vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Sizin evlatlarınız, sizin vekilleriniz o hainlere karşı mecliste  dimdik durdu. Biz Kato’da, Gabar’da o hainlere nefes aldırmayan jandarmamızla,  özel harekatımızla, polisimizle yan yana omuz omuza durduysak, bunu sizin  verdiğiniz destekle, ilhamla başardık. Oradaki annelerin 12-13 yaşındaki  evlatları artık dağa kaçırılmıyor diye bu devlete ettiği ne kadar hayır duası  varsa bilesiniz ki bunlarda sizin payınız daha çoktur. Yıllardır bu milletin  evlatlarını şehit eden o PKK terör örgütünün ümüğünü sıktıysak, o FETÖ’cü  hainlerin inlerine girdiysek, uyuşturucu satıcılarının okul önlerinde  çocuklarımızı zehirlemek için pusuya yatmış o ölüm tacirlerinin tepesine  çöktüysek biz bunu önce Allah’ın inayeti, sonra da şurada bulunan aziz ve asil  hemşehrilerimiz sayesinde yaptık.”

"EN KÜÇÜK BİR BOŞLUK BIRAKMIYORUZ"

Yıl başından 21 Mayıs’a kadar 481 PKK’lı teröristi etkisiz hale  getirdiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

“Bunların bir de üst düzey de dedikleri elebaşları var. Bu listeden de  bizim evlatlarımız hafta başından beri 4 tane daha aldılar. 2018 itibarıyla  toplam 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Böyle bir şey yoktu, kırmızı  listeden en üst terörist listesinden son 6 ayda 7 teröristi etkisiz hale  getirdik. Şaşkına çevirildiler ve yıl başından bugüne kadar sadece orada değil,  bu uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya biz de onların canını yakıyoruz.  7  bin 698 tane uyuşturucu satıcısını yıl başından itibaren cezaevine gönderdik,  tutukladık. Geçen sene de toplam 22 bin tanesini gönderdik, sayıyı birden  cezaevinde 60 bin uyuşturucu satıcısına çıkardık.”

Teröristlere nefes aldırmadıklarına dikkati çeken Soylu, "Ne PKK’sına,  ne DHKPC’sine, ne DEAŞ’ına ne FETÖ’cüsüne nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin  güvenliği için bekçiler alıyoruz, polis teşkilatımızı, jandarmamızı, sahil  güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Hiçbir eksik bırakmıyoruz. Uçaksa uçak,   helikopterse helikopter, yeni personelse yeni personel, hiçbir noktada en küçük  bir boşluk bırakmıyoruz. “ diye konuştu.

Dün 6 silahlı insansız hava aracının da teslim alındığını dile getiren  Soylu, "Bunlar yerli, milli, Türk evlatlarımızın ürettiği. Geçen ay yine 3 Atak  helikopter aldık, Atak helikopteri de kendimiz üretiyoruz." dedi.

Seçimlere ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Onların  geçen seçimde ne söylediklerini biliyorsunuz değil mi? O PKK’nın partisinin,  hatırlıyor musunuz ne söylediklerini, böyle musluk gösterdiler içinden kan  akıttılar hatırladınız mı? Yani bizi tehdit ettiler ama biz onlara ne cevap  verdik hatırladınız mı bunu? Biz ordan sizin gibi onlar gibi alçakça, haince kan  akıtmadık, orada yaşayan kardeşlerimiz için temiz su akıttık. Bunu kime  söylüyorum biliyor musunuz? Demirtaş hapisten çıksın diyenlere söylüyorum.”   ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu’nu da eleştiren Soylu, “Sana yazıklar olsun, biz  terörle boşuna mı mücadele ettik. Bu evlatlarımız boşuna mı şehit oldu, şuradan  niye şehit olan evlatlarımızın arkasında hep beraber saf tuttuk da tekbirlerle  beraber ay yıldızlı bayrakla beraber biz onları  gönderdik. Onlara nasıl hesap  vereceğiz. Yazıklar olsun.” diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

“Milliyetçiyim diye geçinen Meral Akşener aynısını söylüyor, 'Demirtaş  hapisten çıksın', Muharrem İnce aynısını söylüyor, 'Demirtaş hapisten çıksın'.  Ömründe bir tane şehit annesi, babası kucakladılar mı ilk haberi verdiler mi  acaba. Bir sorun bana bakalım, ezildiler mi her şehit annesini ve babasını  ararken. Ezildim neden ezildim biliyor musunuz? O haberi vermekten değil, o şehit  annesinin 'başınız sağ olsun' dedikten sonra ‘bakanım benim bir evladım daha var,  vatanıma kurban olsun sen üzülme' diye beni ezmesinden ezildim. Lanet olsun  onların siyasetine bu memleket bu kadar ucuz mu bedava mı nasıl hesap vereceğiz?

Bunların derdi ne biliyor musunuz? Muharrem İnce hadi HDP ile iş  tutmasına bir şey söylemiyorum. Onlar buna açıktırlar yani hiçbir şey söylemem,  milletimize söyleriz kararı millet verir ama Saadet Partili kardeşlerime  söylüyorum elinizi vicdanınıza koyun, bu ülkede Tayyip Erdoğan özgürlüğün,  demokrasinin, hukukun, Türkiye’nin kalkınmasının ve büyümesinin önünü açtı,  elinizi vicdanınıza koyun. Hepimiz 28 Şubat süreçlerini geçirmedik mi? Burada  hanımefendiler var, başörtülülere ötekileştirme muamelesi yapmadılar mı? Bu  ülkede insanlarımızı sadece namaz kılıyorlar diye şu dizlerindeki bolluklardan  dolayı fişlemediler mi? Peki bu aynı zihniyet değil mi? Ne kompleksiniz var da bu  zihniyetin çatısının altına giriyorsunuz da bir de oradan bu zihniyetin çatısının  altına girmekle kalmayıp, öteki taraftan bu şer ittifakının içerisinde başka bir  şer odağına daha bir şekilde alkış tutmaya çalışıyorsunuz. 'Demirtaş çıksın  diyorsunuz', böyle bir şey olabilir mi? Sıkışınca, işiniz düşünce Sayın  Cumhurbaşkanımızın kapısında soluğu alıyorsunuz ama en ufak bir fırsatı  bulduğunuz andan itibaren de hemen öteki tarafa doğru geçmeye çalışıyorsunuz. Ben  bunu söyleyeyim, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu doğru bir şey değildir.  Bu Saadet Partili kardeşlerim bu tercihi yapanlara ne olursunuz sorun, 'siz kime  sordunuz da Demirtaş çıksın diyorsunuz, siz kime sordunuz da bu ülkenin temel  değerleriyle çatışanlarla beraber el ele tutuştunuz ' diye bunlara bir sorun. Her  şey siyasette kazanmak, her şey 600’de 1, 600’ de 2’nin sahibi olabilmek  değildir. Erdemli, ilkeli, ahlaklı siyaset yapabilmektir ve bunu ortaya  koyabilmektir."

Soylu, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, yeni sistemle  alakalı bilgilendirmede de bulundu.

AA

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