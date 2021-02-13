Bakan Akar ''0'' noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattında inceleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına geçti. Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi’ne geçti. Akar beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.