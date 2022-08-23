  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Etiketler bakan akar abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Cuma uyarısı: Elinizdekini ucuza kaptırmayın
Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması
İstanbul'da inşaat işçilerinin akıl almaz, ölümcül eğlencesi kamerada
Türkiye'de tarihi keşif: Yüzün üzerinde mezar bulundu
Bir festival daha yasaklandı!
Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik
72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim, bir zam
Eli telefonlu sapıklar havuzda yakalandı! Tekme tokat dövdüler