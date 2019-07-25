Bakan Akar: ''ABD'ye tekliflerimizi ilettik''

Komuta kademesi, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekatı görüştü. Milli Savunma Bakanı Akar ABD heyeti ile dün yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i pazartesi günü kabul etmiş, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. Bu kapsamda iki ülkenin askeri heyetleri Güvenli Bölge ile ilgili bazı toplantılar gerçekleştirdi.

Bakan Akar’ın TSK'nin komuta kademesi ile bir araya geldiği toplantıda hem bu görüşmeler değerlendirildi hem de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekat masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse ABD’li senatörlerle görüşmelerinde F-35 konusundaki olumlu tutumundan duyulan memnuniyetin yanı sıra, sürecin olumlu sonuçlanmasına yönelik beklenti de ifade edildi. Toplantıda, ABD’den tedarik edilecek 100 Boeing yolcu uçağının da Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güzel bir örneği olduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca, F-35 projesine ilişkin ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesinin ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek adımlarından kaçınmasını beklemenin stratejik ortak olarak Türkiye’nin hakkı olduğu vurgulandı. Aksi bir durumda ise Türkiye’nin yeni arayışlara girmesinin doğal olacağı belirtildi.

Türkiye’nin S-400 tedariki konusundaki kararlılığının herkes tarafından bir kez daha görüldüğünün belirtildiği toplantıda, F-35 projesinin de kendi yolunda ilerlemesi gerektiği, projenin diğer ortak ülkelerinin de Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması konusunda bazı endişeler taşıdıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı kritik toplantıda, son hızla devam eden çalışmalar bir kez daha ele alındı.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Bakan Akar, konuya ilişkin, ABD ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin tüm görüşlerinin bir kez daha muhataplarına iletildiğini belirterek, "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık." ifadelerini kullandı.