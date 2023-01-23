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Bakan Akar: Alçak girişimleri sonlandırmalarını bekliyoruz

Bakan Akar: Alçak girişimleri sonlandırmalarını bekliyoruz
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'teki Türkiye karşıtı eylemlere ilişkin, ''Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yardımcılarının ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin karşısında durmadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Onlar nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar; fakat bizim terörle mücadele konusundaki taleplerimizi reddediyorlar. Orada Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net, belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok"

Etiketler hulusi akar milli savunma bakanlığı isveç türkiye
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